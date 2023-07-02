Национальный день домбры празднуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпал на 2-е число, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный день домбры был утвержден в 2018 году Указом Президента. Праздник был утвержден для сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

«Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения. Домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга», - сказал в прошлогоднем поздравлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Почти 10 лет назад казахское традиционное искусство Домбра Кюй было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Традиционно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. Так, в Астане ко Дню домбры на площадке ЭКСПО состоится показ-концерт «Домбыра дастан». Начало в 20.00. Вход бесплатный.

В Алматы состоится праздничный концерт «Аңыз Домбыра». В 20:00 на площади Абая выступят Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, Газизхан Шекербек, Жанар Айжанова, группа «Алашұлы», Тамара Асар, Ерболат Кудайберген, Нурлан Албан, группа «Ұлытау», Райм Уайс, Kyle Ruh, Made in KZ. В концерте также примут участие известные кюйши – Нуржан Тажикенов, Айгуль Косанова, Тилеулес Курмангалиев, Сауле Жанпейисова, Гульмира Сарина, Ардак Исатаева и Еркин Кудайберген. Они исполнят народные песни и произведения великих композиторов Курмангазы и Тлендиева. Здесь же пройдет награждение мастеров казахских народных инструментов.