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    Национальные игры включены в план воспитания казахстанских школьников

    17 Апреля 2023, 15:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях повышения воспитательной работы Национальной академией образования им. И. Алтынсарина представлен план мероприятий «Тоғыс айға – тоғыс іс-шара» для организаций среднего образования на новый учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «В течение девяти учебных месяцев школьники будут задействованы в девяти различных мероприятиях. Реализация плана является продолжением республиканского челленджа домбристов «Күй күмбірі», который был проведен среди школьников в марте текущего года. Все мероприятия направлены на обеспечение единого подхода к воспитательному процессу на основе национальных ценностей», - подчеркнула президент Национальной академии образования им. И.Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

    Мероприятия будут проводиться в следующем порядке:

    • Сентябрь – «Физкультминутка»

    • Октябрь – «Әнұран айту»

    • Ноябрь – «Асық ату»

    • Декабрь – «Шығарма жазу: болашаққа хат»

    • Январь – «Қазақ есебі»

    • Февраль – «Оқуға құштар мектеп»

    • Март – «Домбырашылар»

    • Апрель – «Тоғызқұмалақ, игра в шахматы»

    • Май – «Жасыл мекен».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Культура Спорт Минпросвещения РК
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