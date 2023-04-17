Национальные игры включены в план воспитания казахстанских школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях повышения воспитательной работы Национальной академией образования им. И. Алтынсарина представлен план мероприятий «Тоғыс айға – тоғыс іс-шара» для организаций среднего образования на новый учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
«В течение девяти учебных месяцев школьники будут задействованы в девяти различных мероприятиях. Реализация плана является продолжением республиканского челленджа домбристов «Күй күмбірі», который был проведен среди школьников в марте текущего года. Все мероприятия направлены на обеспечение единого подхода к воспитательному процессу на основе национальных ценностей», - подчеркнула президент Национальной академии образования им. И.Алтынсарина Мадина Тыныбаева.
Мероприятия будут проводиться в следующем порядке:
• Сентябрь – «Физкультминутка»
• Октябрь – «Әнұран айту»
• Ноябрь – «Асық ату»
• Декабрь – «Шығарма жазу: болашаққа хат»
• Январь – «Қазақ есебі»
• Февраль – «Оқуға құштар мектеп»
• Март – «Домбырашылар»
• Апрель – «Тоғызқұмалақ, игра в шахматы»
• Май – «Жасыл мекен».