Национальную казахскую одежду и предметы быта представили на ярмарке в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная ярмарка, где представили казахстанский стенд с демонстрацией элементов национальной культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Участники и гости мероприятия получили возможность ознакомиться с культурой, традициями и обычаями всех стран, представленных на ярмарке. Была организована концертная программа с участием музыкантов, танцоров и других исполнителей, в том числе из Казахстана.