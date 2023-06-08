Национальную казахскую одежду и предметы быта представили на ярмарке в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная ярмарка, где представили казахстанский стенд с демонстрацией элементов национальной культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Участники и гости мероприятия получили возможность ознакомиться с культурой, традициями и обычаями всех стран, представленных на ярмарке. Была организована концертная программа с участием музыкантов, танцоров и других исполнителей, в том числе из Казахстана.
Постоянное представительство Казахстана тоже приняло участие в организации и проведении благотворительного мероприятия ООН. Был представлен казахстанский стенд с демонстрацией элементов национальной культуры: образцов ремесленного мастерства, традиционной фольклорной одежды, предметов быта, сувениров, а также познавательных книг о Казахстане. Особый интерес и спрос у публики вызвала продукция, изготовленная казахстанскими женщинами-предпринимателями в рамках таких социальных проектов, как «Асыл-мұра» (швейная мастерская), «Одно село – один продукт» (местное производство) и «Академии женского предпринимательства». Все собранные средства направят на благотворительные акции в рамках проектов ООН.
Постоянное представительство Казахстана тоже приняло участие в организации и проведении благотворительного мероприятия ООН. Был представлен казахстанский стенд с демонстрацией элементов национальной культуры: образцов ремесленного мастерства, традиционной фольклорной одежды, предметов быта, сувениров, а также познавательных книг о Казахстане. Особый интерес и спрос у публики вызвала продукция, изготовленная казахстанскими женщинами-предпринимателями в рамках таких социальных проектов, как «Асыл-мұра» (швейная мастерская), «Одно село – один продукт» (местное производство) и «Академии женского предпринимательства».
Все собранные средства направят на благотворительные акции в рамках проектов ООН.