Национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Республики при поддержке акимата города Астана во Дворце мира и согласия проходит уникальное национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Máńgilik El Daýysy - это музыкальный проект, где артисты вместе со зрителями будут исполнять наши любимые песни. На сцене будут выступать звезды отечественной эстрады, и я надеюсь, что зрителям наша концертная программа доставит огромное удовольствие. Проект проводится в первый раз в таком масштабе. Очень надеюсь, что этот проект из года в год будет обретать свою популярность и будет ставиться во всех регионах Казахстана. В первую очередь, мероприятие организовано ко Дню Республики», - отметила ассистент режиссера Аида Актанова.

Зрители вместе со звездами казахстанской эстрады смогут исполнить знакомые каждому и любимые всей страной песни, став полноценными участниками шоу, и приобщиться к культуре родной страны. Тексты хитов лучших исполнителей Казахстана будут выводиться на специальных LED-экранах. Атмосферу добра, позитива, любви к своей семье и Родине также помогут создать авторские танцевальные постановки.

По словам ассистента режиссера, это некое промо, где каждый зритель, прежде чем войдет в зал, может спеть песню в караоке. Если баллы хорошие, зрители заберут свой подарок от партнеров.

Руководитель проекта Константин Головин отметил, что на концерте выступают одни из самых лучших артистов нашей страны.

«Это Live-шоу, 100 %-ное живое исполнение. Мало кто решается, но мы решились. Долго репетировали, все треки играются под живое музыкальное сопровождение. Абсолютно никакого минуса. Специально на экраны мы выводим тексты песен, чтобы стереть грань между зрителем и артистом. При подборе артистов мы провели свои фокус-группы, общались с артистами вживую. Выбирали от самых новых до самых популярных», - отметил Константин Головин.

На столичной сцене звезды казахстанской эстрады вживую исполняют свои лучшие хиты. На одной площадке выступают лучшие артисты Казахстана ӘМРЕ, 2RAR, Нуржан Керменбаев, Yenlik, Ayree, Кайрат Нуртас.

«Очень рад тому, что получил приглашение на этот концерт. В 2019 году мы встречались со зрителями на этом же концерте Máńgilik El Daýysy. Не описать тех эмоций, что я ощутил. Хочу поблагодарить публику за их любовь и поддержку. Поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Эта дата, 25 октября, для нас один из символов обретения независимости, поэтому хочется пожелать, чтобы мы хранили эту независимость. Для нас это один из главных праздников. Если честно, организаторы буквально забрали меня на концерт с отпуска. Я должен был быть в Турции, все билеты уже были куплены, маршрут построен. Тем не менее, не мог остаться в стороне, когда все праздновали эту дату. Поэтому прервал свой отдых и прибыл в столицу на концерт. Наверное, это одна из интересных и незабываемых ситуаций», - поделился певец Нуржан Керменбаев.

Известная певица Ayree отметила, что сегодня для нее особенный день.

«В столице участвую в проекте Máńgilik El Daýysy. Самое главное - живое исполнение под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul. Для меня особая честь выступать на одной сцене с талантливыми музыкантами. Сколько зрителей смотрят наше выступление в зале, в прямом эфире. Я окунулась в особую атмосферу. Это мой первый концерт ко Дню Республики. Что касается караоке, мне кажется это классная идея. Зрители были открытыми, без стеснения исполнили с нами все песни. Исполняются полюбившиеся песни. Хочется, чтобы было больше концептов в формате караоке», - призналась Ayree.

В этом году зрителей ожидает 100 %-ный live под музыкальное сопровождение группы Saz&Soul под управлением талантливого музыканта и композитора Адилжана Толукпаева. Также на сцене выступят молодые талантливые исполнители Сагын Омирбайулы и Айгерим Тлеубек, лауреат международных конкурсов Алтыншаш Мукатаева. Атмосферу вечера помогут создать авторские танцевальные постановки в исполнении коллектива АRTballet и уникальный сет от DJ Puza.

В фойе концертного зала с 17:30 для зрителей стали доступны различные активности. Для того чтобы сохранить воспоминания о вечере, гости делают фото в специальных фотозонах, также доступны панорамные экшен-камеры для съемки видео в формате 360 градусов. Сразу же на месте зрители получают свои снимки и видео. А для полного погружения в атмосферу шоу в фойе действует система караоке, где поможет с выбором любимых песен известный ведущий радиостанции «Жұлдыз FM» Жандаурен Мади.

Уникальное красочное шоу с живым звуком, стирающее границы между зрителями и звездами, проводится при поддержке акимата города Астаны. Информационную поддержку оказывает холдинг Alash Media Group.

К слову, известный певец 2RAR отметил, что после концерта в Астане, планирует провести концерт в Монголии вместе с известным певцом Мирасом Жугунусовым. Как рассказал певец, концерт будет посвящаться Дню Республики, чтобы живущие в Монголии казахи тоже ощутили этот праздник.



