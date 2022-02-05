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    Национальное информационное агентство Узбекистана отмечает 30-летний юбилей

    5 Февраля 2022, 11:53

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА» отмечает 30-летний юбилей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Летопись Агентства начинается с открытия в 1918 году в Ташкенте в отделении РосТА. В дальнейшем отделение было преобразовано в УзТАГ- Телеграфное информационное агентство Узбекистана, действующее в системе ТАСС. Согласно указу Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 1992 года, агентство было преобразовано в Национальное информационное агентство Узбекистана - УзА.

    Богата история журналистики агентства, это и журналистика в годы коллективизации, индустриализации, военная журналистика в тяжелые годы Второй мировой войны, в годы восстановления столицы Узбекистана после разрушительного Ташкентского землетрясения, и вот теперь уже новая журналистика в годы строительства Независимого Узбекистана.

    Сегодня «УзА» является официальным информационным источником страны, которое освещает деятельность Президента Республики Узбекистан, Парламента, правительственных и государственных органов, происходящие в стране важные социально-политические события.

    Официальный сайт работает на 9 языках - узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском, китайском и казахском. Материалами интернет-портала регулярно пользуются более 50 ведущих информационных агентств мира.

    Отметим, что Международное информационное агентство «Казинформ» сотрудничает с «УзА» и регулярно обменивается информацией.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    СМИ Юбилей Узбекистан
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