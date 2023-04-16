Национальная выставка Казахстана пройдет в Лувре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК прошло республиканское совещание с участием заместителей акимов областей, руководителей ряда музейных учреждений республики по итогам визита министра в музей Лувр, где обсуждался вопрос организации на этой представительной международной площадке Национальной выставки Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Идея организации Национальной выставки была озвучена в ходе визита Президента Республики Казахстан во Францию 29-30 ноября 2022 года.

Национальная выставка, решая амбициозные задачи масштабной визуализации культурного наследия Казахстана на самой посещаемой и авторитетной культурной площадке мира, будет подготовлена в рамках проекта «Культурный код казахской степной цивилизации».

Актуальность проекта обусловлена тем, что аутентичная культура в эпоху цифровых коммуникаций является важнейшим ресурсом конкурентоспособности и узнаваемости страны как успешного участника глобальных коммуникаций.

Ядром проекта станет выставка «Жизнь в движении: культурный код казахской степной цивилизации», которая будет размещена в павильоне и залах музея Лувр в 2026 году.

Хронология выставки – с IV тыс. до н.э. до середины XIX века. Это время, когда казахская степная цивилизация поступательно развивается, формируя свой культурный код. Основу экспозиции составят подлинные раритеты из фондов целого ряда музеев Республики Казахстан, поскольку будут представлены все ключевые эпохи истории Казахстана. Оператором проекта выступит Национальный музей Республики Казахстан.

Настоящий проект музейных учреждений Казахстана позволяет представить визуальный образ феномена степной цивилизации, давшей миру историю городской и кочевой культур, философию и мировоззрение народа, с древности проживающего в самом центре глобального перекрестка цивилизаций Востока и Запада и их трансконтинентальных торговых магистралей. Проект дает возможность показать непрерывность и самобытность истории и культуры страны, о которой до настоящего времени должным образом не были информированы страны дальнего зарубежья.



