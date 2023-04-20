Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» перечислила в пользу фонда «Қазақстан халқына» 1 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рынок лотереи растет и меняется вместе со страной. За последние 6 лет он стал более прозрачным, технологичным и безопасным. Немало пользы рынок лотереи приносит и для общества. В Казахстане национальной лотереей постановлением Правительства признана компания «Сәтті Жұлдыз». На собственном примере она демонстрирует то, как должно выглядеть социально ответственное предпринимательство. Национальная лотерея активно поддерживает и участвует в благотворительности. Только за первый квартал этого года компания перечислила 1 млрд тенге в пользу общественного фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с законом РК «О лотереях и лотерейной деятельности» Национальная лотерея должна перечислять 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда на счёт единого оператора по распределению денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта «Спорт Қоры». Таким образом, единому оператору уже выплачено в общей сложности 7,1 млрд тенге.

С 2023 года также появилась норма о том, что национальная лотерея должна перечислять в счёт Общественного фонда «Қазақстан Халқына» не менее 10% от разницы между выручкой и призовым фондом. Однако, задолго до появления данной нормы закона, национальная лотерея на добровольной основе уже перечислила в прошлом году на счет фонда первые 101 млн тенге.

Показывая пример социально ответственного предпринимательства, помимо поддержки массового и профессионального спорта в стране «Сәтті Жұлдыз» решила активно помогать реализации важных социальных проектов, которые реализует фонд «Қазақстан Халқына». По итогам первого квартала 2023 года национальная лотерея перечислила 1 млрд тенге в пользу ОФ «Қазақстан халқына».

Кроме того, компания продолжит работу над другими действующими социально значимыми проектами и начнёт поддерживать новые: выдача грантов выпускникам из малоимущих и многодетным семей, поддержка и развитие государственного языка, эстетическая групповая гимнастика, проект «100 аулов», поддержка специального проекта фонда «Дара» – «Открываем мир: раннее развитие» – направленный на развитие модели инклюзивного обучения незрячих детей в детских садиках по всей стране.

«Сәтті Жұлдыз» также намерена поддержать ассоциацию «Боевых искусств», социальный проект «Бақытты отбасы», проект «Batyrs Battle’s», спортивные организации «Qazaqstan Barysy» и «Qazaqsha kures».

Следует также добавить, что «Сәтті жұлдыз» является членом Всемирной (WLA) и Европейской лотерейной ассоциации (ELA), и ежегодно проходит аудит и подтверждает сертификат «ResponsibleGaming».



