Начато служебное расследование по факту смыва перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «НК «КазАвтоЖол» инициировало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Как выяснили в компании, «в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром». При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК.

Договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году. Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО «Каздорпроект» г.Алматы и согласовано филиалом «КазАвтоЖол» – дирекцией по строительству, службой технического надзора ТОО «ГК Инжиниринг», подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения.

Кроме того, с целью предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.

На данный момент на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Данный участок остается закрытым.

Мобилизовано 16 единиц спец техники и порядка 20 дорожных рабочих.

Как сообщалось ранее, 22 мая в 16.45 ч. в Алматинской области в связи обильными осадками в виде дождя произошел размыв труб на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск, 393 км и 395 км.



