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    Начато служебное расследование по факту смыва перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

    23 Мая 2022, 12:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «НК «КазАвтоЖол» инициировало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Как выяснили в компании, «в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром». При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК.

    Договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году. Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО «Каздорпроект» г.Алматы и согласовано филиалом «КазАвтоЖол» – дирекцией по строительству, службой технического надзора ТОО «ГК Инжиниринг», подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения.

    Кроме того, с целью предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.

    На данный момент на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Данный участок остается закрытым.

    Мобилизовано 16 единиц спец техники и порядка 20 дорожных рабочих.

    Как сообщалось ранее, 22 мая в 16.45 ч. в Алматинской области в связи обильными осадками в виде дождя произошел размыв труб на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск, 393 км и 395 км.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Восточно-Казахстанская область Происшествия Дороги
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