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    Начался священный месяц Рамазан

    23 Марта 2023, 06:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году священный месяц Рамазан начинается 23 марта и продлится до 20 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пост продлится 29 дней. 21 апреля начнется Ораза айт. Ночь с 17 на 18 апреля – Ночь предопределения.

    В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 535 тенге.

    Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.

    «Стоимость муки была определена на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК. Фитр-садака можно давать как по цене изюма, так и по цене финика. Об этом сказал Верховный Муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы на пресс-конференции в Астане», - написал в Facebook пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы.

    Накануне священного месяца Рамазан Верховный Муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы также призвал предпринимателей, руководителей торговых центров учесть условия жизни населения, снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% в честь священного месяца.

    Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана представил расписание времени поста и намаза в городах Казахстана. Также на сайте можно скачать время молитв во всех городах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Общество
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