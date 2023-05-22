Начался прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT – 2023»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работников средств массовой информации партия «AMANAT» объявляет о начале ежегодного республиканского конкурса среди журналистов, передает МИА «Казинформ».

Открытый конкурс, направленный на повышение потенциала представителей средств массовой информации, охватывает такие ключевые темы, как: реформы, реализуемые по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, человек труда, жизнь регионов, духовное и культурное развитие, роль молодежи в обществе, движение Алаш, гражданский долг.

«Медиа-премия AMANAT» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ.

Также будут представлены премии «Сөз зергері» имени Мағжана Жумабаева, «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

Заявки принимаются с 22 мая по 19 июня. Торжественное награждение пройдет 26 июня. Победители будут награждены медиа-премией «AMANAT», статуэткой и денежными призами.

Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.

Номинации по тематике:

1. Лучший материал о проводимых в стране реформах;

2. Лучший материал о человеке труда;

3. Лучший материал о регионе;

4. Лучший материал о духовно-культурном развитии;

5. Лучший материал о молодежи;

6. Лучший материал о движении Алаш;

7. Лучший материал об исполнении гражданского долга.

Специальные номинации:

1. Премия «Сөз зергері» имени Мағжана Жумабаева;

2. Премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;

3. Премия за активную гражданскую позицию.

Подробнее можно узнать на сайте amanatpartiasy.kz.



