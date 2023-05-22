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    Начался прием заявок на конкурс среди журналистов «Медиа-премия AMANAT – 2023»

    22 Мая 2023, 20:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работников средств массовой информации партия «AMANAT» объявляет о начале ежегодного республиканского конкурса среди журналистов, передает МИА «Казинформ».

    Открытый конкурс, направленный на повышение потенциала представителей средств массовой информации, охватывает такие ключевые темы, как: реформы, реализуемые по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, человек труда, жизнь регионов, духовное и культурное развитие, роль молодежи в обществе, движение Алаш, гражданский долг.

    «Медиа-премия AMANAT» будет присуждаться по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ.

    Также будут представлены премии «Сөз зергері» имени Мағжана Жумабаева, «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

    Заявки принимаются с 22 мая по 19 июня. Торжественное награждение пройдет 26 июня. Победители будут награждены медиа-премией «AMANAT», статуэткой и денежными призами.

    Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.

    Номинации по тематике:

    1. Лучший материал о проводимых в стране реформах;

    2. Лучший материал о человеке труда;

    3. Лучший материал о регионе;

    4. Лучший материал о духовно-культурном развитии;

    5. Лучший материал о молодежи;

    6. Лучший материал о движении Алаш;

    7. Лучший материал об исполнении гражданского долга.

    Специальные номинации:

    1. Премия «Сөз зергері» имени Мағжана Жумабаева;

    2. Премия «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;

    3. Премия за активную гражданскую позицию.

    Подробнее можно узнать на сайте amanatpartiasy.kz.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    СМИ Политические партии AMANAT
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