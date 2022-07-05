Начался переход на проактивный формат установления инвалидности – глава Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В проактивном формате установления инвалидности рассмотрено более 25 тыс. дел. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тамара Дуйсенова проинформировала, что в июне Главой государства подписан закон, предусматривающий дополнительные меры по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. В его реализацию до конца августа будет актуализировано более 300 подзаконных актов.

«На сегодня в Казахстане проживают около 700 тыс. лиц с инвалидностью. Из них 60 % – лица трудоспособного возраста, 26 % – пенсионного возраста, 14 % – дети. Для их интеграции в общество принимаются поэтапные системные меры», - сообщила Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Как пояснила министр, во исполнение поручения Главы государства начат переход на проактивный формат установления инвалидности или так называемое заочное освидетельствование.

«Суть его заключается в том, что информация о состоянии здоровья и заключения врачей о степени нарушения жизнедеятельности гражданина через медицинские информационные системы поступают в централизованную базу данных лиц с инвалидностью Минтруда. Оттуда, без указания персональных данных, в автоматическом режиме информация направляется соответствующим экспертным комиссиям трех регионов, а не по месту проживания, как это было ранее. На основании их заключений выносится объективное решение», – сообщила Тамара Дуйсенова.

На сегодняшний день в проактивном формате рассмотрено более 25 тыс. дел или 21 % от общего числа государственных услуг в этой сфере.

Заочное освидетельствование позволяет:

- полностью исключить все виды бумажных документов, предоставляемых гражданами в медико-социальную экспертную комиссию, и определить поликлиники «единым окном»;

- более точно устанавливать степень ограничения жизнедеятельности граждан за счет вовлечения в экспертизу профильных специалистов по соответствующим видам заболеваний;

разработать адресную индивидуальную программу реабилитации с конкретным перечнем предоставляемых услуг и технических средств (ТСР).

Фото: t.me/Kzgovernment