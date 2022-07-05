Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Начался переход на проактивный формат установления инвалидности – глава Минтруда

    5 Июля 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В проактивном формате установления инвалидности рассмотрено более 25 тыс. дел. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тамара Дуйсенова проинформировала, что в июне Главой государства подписан закон, предусматривающий дополнительные меры по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. В его реализацию до конца августа будет актуализировано более 300 подзаконных актов.

    «На сегодня в Казахстане проживают около 700 тыс. лиц с инвалидностью. Из них 60 % – лица трудоспособного возраста, 26 % – пенсионного возраста, 14 % – дети. Для их интеграции в общество принимаются поэтапные системные меры», - сообщила Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Как пояснила министр, во исполнение поручения Главы государства начат переход на проактивный формат установления инвалидности или так называемое заочное освидетельствование.

    «Суть его заключается в том, что информация о состоянии здоровья и заключения врачей о степени нарушения жизнедеятельности гражданина через медицинские информационные системы поступают в централизованную базу данных лиц с инвалидностью Минтруда. Оттуда, без указания персональных данных, в автоматическом режиме информация направляется соответствующим экспертным комиссиям трех регионов, а не по месту проживания, как это было ранее. На основании их заключений выносится объективное решение», – сообщила Тамара Дуйсенова.

    На сегодняшний день в проактивном формате рассмотрено более 25 тыс. дел или 21 % от общего числа государственных услуг в этой сфере.

    Заочное освидетельствование позволяет:

    - полностью исключить все виды бумажных документов, предоставляемых гражданами в медико-социальную экспертную комиссию, и определить поликлиники «единым окном»;

    - более точно устанавливать степень ограничения жизнедеятельности граждан за счет вовлечения в экспертизу профильных специалистов по соответствующим видам заболеваний;

    разработать адресную индивидуальную программу реабилитации с конкретным перечнем предоставляемых услуг и технических средств (ТСР).

    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Социальная поддержка Минтруда РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы