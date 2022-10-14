Началось заседание Совета глав государств СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начало работу заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание Совета глав государств СНГ проходит под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.

Ожидается, что Глава государства подведет итоги председательства Казахстана в СНГ.

Чтобы принять участие в саммите в очном режиме, в столицу прибыли главы практически всех государств-участников СНГ. В мероприятии участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что на саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Также глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика.

Во время заседания планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы. В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Республики Казахстан планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

На саммите выступили: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Палестины Махмуд Аббас, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Ван Цишань, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время саммита главы государств-членов СВМДА приняли Астанинское заявление по трансформации СВМДА. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.



