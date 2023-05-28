Началось голосование во втором туре выборов президента Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 28 мая с 8:00 утра по местному времени в Турции начался второй тур президентских выборов, который покажет кто будет 13-ым главой государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом, избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и закроются в 17:00 по местному времени. Всего в стране будут установлены свыше 191 тысячи урн для голосования.

В президентских выборах в Турции участвуют два кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

По итогам первого тура голосования, прошедшего 14 мая, не был определен президент страны, так как лидирующие кандидаты не набрали пороговый показатель в 50+1 голосов избирателей. В то же время кандидаты в президенты Синан Оган и Мухаррем Индже сошли с дистанции электоральной гонки без особой поддержки населения.

На президентских выборах избиратели смогут проголосовать с одним из официальных документов, удостоверяющих личность.

Избирателям будет выдан один бюллетень с двумя кандидатами в президенты. Для граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будут функционировать «мобильные урны». Также отдельная категория людей с проблемами зрения смогут отдать свой голос по специально подготовленному шаблону.

Высшая избирательная комиссия Турции приняла все необходимые меры для проведения голосования в 11 провинциях страны, пострадавших от февральских землетрясений. В этих регионах урны для голосования установлены в специально отведенных контейнерах и школах.

В голосовании на зарубежных участках могли участвовать более 3,5 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах. Процесс голосования для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершился 24 мая.

Окончательный подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00. Итоги выборов объявят вечером после 21:00.