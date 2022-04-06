Начало строительных работ ракетного комплекса «Байтерек» запланировано на 2022 год

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество с Казахстаном в космической сфере является для нас приоритетным направлением международной деятельности, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с представителями СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу космического ведомства России.

«В настоящее время главным проектом российско-казахстанского сотрудничества в космической сфере является создание космического ракетного комплекса «Байтерек», в рамках которого осуществляется модернизация объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», расположенного на Байконуре, для обеспечения пусков новой российской ракеты космического назначения «Союз-5», - отметил глава Роскосмоса.

Как сообщалось ранее, проект «Байтерек» проект вступил в фазу практической реализации.

Рогозин рассказал о том, что в течение 2021 года было завершено эскизное проектирование, проведена взаимоувязка технологических систем наземного комплекса с создаваемой российской стороной ракетой-носителем «Союз-5». В 2022 году запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений комплекса, проводится разработка рабочей конструкторской документации, развернуты предконтрактные работы с предприятиями-изготовителями агрегатов и систем. Также в текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО «Базис».

Стало известно, что эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5» разработан и сейчас проходит экспертизу. Начало строительных работ космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре запланировано на 2022 год.

«Однако двустороннее сотрудничество с Казахстаном в космической сфере не ограничивается рамками космодрома Байконур. В повестке дня находятся вопросы пилотируемой космонавтики — организация и проведение казахстанских экспериментов на борту Международной космической станции, взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, спутниковых систем связи и вещания, развития туристического потенциала комплекса «Байконур», - подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».