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    Начали свою работу участки для голосования в Израиле, Греции, Болгарии и Прибалтике

    19 Марта 2023, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начали свою работу участки для голосования в городах Вильнюс, Тель-Авив, Афины, София, Бухарест, Таллин, Хельсинки, Рига. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

    В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

    В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг.



    Также сообщалось, что казахстанцы начали голосовать в Корее, Омске, Бишкеке и Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, Анкаре, Стамбуле и Анталии, Тегеране, Эр-Рияде, Джидде, Аммане и Дохе, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Выборы Греция Израиль Латвия Литва Эстония Выборы в Мажилис
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