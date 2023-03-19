Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге

    19 Марта 2023, 06:54

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в КНР.

    Избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге будут работать до 20:00 часов.

    Казахстанские дипломаты, а также члены избирательных комиссий провели торжественные церемонии открытия избирательных участков в Пекине, Шанхае и Гонконге с исполнением гимна нашей страны.

    На избирательном участке при генеральном консульстве РК в городе Шанхай (№294) могут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в китайских провинциях Цзянсу, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзян и городе Шанхай.

    На избирательном участке при генеральном консульстве РК в Гонконге (№293) смогут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в специальных административных районах КНР Сянган и Аомэнь.

    В Пекине могут проголосовать казахстанские студенты, дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей, а также граждане Казахстана, находящиеся в КНР по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    МИД РК Выборы Китай Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стенды с казахстанской продукцией появятся в супермаркетах Китая
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров