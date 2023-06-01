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    Началась регистрация на комплексное тестирование для поступления в магистратуру в Казахстане

    1 Июня 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартует прием заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования Миннауки и высшего образования РК app.testcenter.kz до 15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и месту сдачи тестирования претенденты могут до завершения срока приема заявлений, то есть до 15 июля. Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 18 июля. Само комплексное тестирование начнется 20 июля и продлится до 10 августа.

    «Комплексное тестирование проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, освобождаются от сдачи теста по иностранному языку», – пояснил директор Национального центра тестирования министерства РК Руслан Емелбаев.

    В этом году проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру составляет 75 баллов, для поступления в профильную магистратуру – 50 баллов. В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие после завершения тестирования могут подать онлайн-апелляцию.

    Государственный образовательный заказ на обучение в магистратуре на 2023-2024 учебный год составляет свыше 13 тысяч грантов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Минпросвещения РК
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