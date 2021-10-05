Началась прямая трансляция с Байконура запуска первого в истории киноэкипажа в космос

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодняшнее утро для экипажа 66-ой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-66) началось с волнительного момента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семь утра по байконурскому времени основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета — кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд под традиционную песню «Трава у дома» группы «Земляне» вышли из гостиницы «Космонавт», где проходили предстартовую подготовку в течение двух недель.

Затем они под аплодисменты родных и близких, приехавших на Байконур, сели в автобус «Звёздный» и отправились на космодром. Согласно правилам, на другом автобусе также выехал дублирующий экипаж в составе Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алены Мордовиной.

В это же время, за шесть часов до старта, государственная комиссия на космодроме Байконур, рассмотрев вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19», дала «добро» на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 11:55:02 по московскому времени (14:55:02 по времени Нур-Султана).

На 254-й площадке космодрома состоялась церемония одевания скафандров, после чего экипаж МКС-66 доложит госкомиссии о готовности к предстоящему космическому полету.

В эти минуты космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд уже находятся на борту космического корабля «Союз МС-19» и готовятся к старту.

Прямая трансляция запуска с Байконура транспортного космического корабля первым киноэкипажем на борту уже началась. На космодроме ясная, солнечная погода, температура +8, есть небольшой ветер.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур. На корабле «Союз МС-19» на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Примерно через девять минут после старта корабль «Союз МС-19» будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Напомним, сутки назад госкомиссия на Байконур утвердила экипажи к полету.