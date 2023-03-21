Началась новая веха в политическом развитии страны - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Началась новая веха в политическом развитии страны. Об этом сказал Президент РК в ходе праздничного мероприятия Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ровно год назад я выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизация всех сфер жизни нашей страны. Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти», - отметил Президент.

«Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



