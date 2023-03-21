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    Началась новая веха в политическом развитии страны - Президент РК

    21 Марта 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Началась новая веха в политическом развитии страны. Об этом сказал Президент РК в ходе праздничного мероприятия Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ровно год назад я выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизация всех сфер жизни нашей страны. Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти», - отметил Президент.

    «Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Выборы Наурыз Новый Казахстан
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