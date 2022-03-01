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    Начал свою работу внеочередной съезд партии «Nur Otan»

    1 Марта 2022, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева начал работу внеочередной XXII съезд партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работа съезда проводится в онлайн-формате. На съезде будут обсуждены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.

    Накануне стало известно об утверждении повестки внеочередного XXII съезда партии «Nur Otan».

    Как отметил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, в работе съезда принимают участие 399 делегатов, представляющих каждый регион Казахстана.

    28 февраля Постановлением Политического совета партии утверждена повестка съезда, в рамках которой планируется рассмотреть два вопроса: Внесение изменений в состав Политического совета партии. 2. Модернизация партии «Nur Otan».

    Напомним, что 18 февраля Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной XXII съезд.

    Ранее директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев выразил свое мнение касательно того, что ждать от внеочередного XXII съезда партии «Nur Otan» и ответил на вопросы возможного ребрендинга партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Политика Съезд партии Аманат
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