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    Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan»

    28 Января 2022, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны», - говорится в Twitter Акорды.

    В режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.

    Ранее сообщалось об утверждении повестки XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan».

    Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Нур Отан Политические партии Съезд партии Аманат
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