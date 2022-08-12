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    • Начальникам поездов «Тулпар-Тальго» приходилось платить взятки руководству в столице

    12 Августа 2022 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по городу Нур-Султану выявлены факты системного получения денежных вознаграждений руководством столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» от начальников поездов «Тулпар-Тальго» за общее покровительство по службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Так, руководитель столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и не проведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов.

    Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

    В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения.
    #КТЖ #Коррупция #Транспорт #Борьба с коррупцией
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