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    Начальник полиции погиб при ДТП в ЗКО

    5 Октября 2022, 21:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 5 октября около часа ночи на 124-м километре дороги Чапаево - Жангали, в 4 километрах от поселка Жангала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой Город».

    По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась.

    «Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД», - сообщили в полиции.

    В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

    Выяснилось, что за рулем авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один. Был ли полицейский при исполнении, пока неизвестно. Другие подробности выясняются.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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