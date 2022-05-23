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    Начальник Кинологического центра МВД РК присвоила премии подчиненных

    23 Мая 2022, 17:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаева А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат.

    Приговором Турксибского районного суда по городу Алматы Болгумбаева А.А. приговорена к ограничению свободы на два года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Коррупция МВД РК
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