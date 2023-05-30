Нацбанк сообщил о продаже коллекционных монет через интернет-магазин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана объявил о начале продаж через интернет-магазин НБК коллекционных монет из золота и серебра путем самовывоза из касс территориальных филиалов. Продажи с данной опцией начнутся с 1 июня, передает МИА «Казинорм».

Для организации очередности посещения территориальных филиалов в интернет-магазине реализован функционал бронирования даты и времени посещения. Уведомление о подтверждении заказа со ссылкой на бронирование даты и времени посещения территориального филиала поступит на адрес электронной почты пользователя после покупки монеты в интернет-магазине.

Забронировать дату и время посещения территориального филиала также можно в карточке оформленного заказа в разделе «Мои заказы» в личном кабинете пользователя. После подтверждения заказа территориальным филиалом в карточке заказа появится кнопка бронирования даты и времени.

С подробной инструкцией по приобретению монет через интернет-магазин, в том числе по работе с функционалом бронирования даты и времени посещения территориальных филиалов можно ознакомиться по ссылке.

«Обращаем внимание на то, что если касса территориального филиала в забронированные пользователем дату и время уже занята обслуживанием физического и/или юридического лица, то посетители смогут получить свой заказ в порядке живой очереди», - говорится в сообщении финрегулятора.

В Нацбанке отметили, что на период реализации коллекционных монет путем самовывоза для обеспечения своевременной выдачи монет покупателям будет временно приостановлена продажа коллекционных монет с помощью курьерской доставки.

Выдача пользователям купленных монет будет осуществляться в кассах территориальных филиалов НБК с проверкой формы подтверждения заказа, а также при наличии удостоверения личности. Форму подтверждения заказа можно скачать в разделе «Мои заказы» в личном кабинете пользователя.

Для покупки будут доступны следующие коллекционные монеты:

BUǴY из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук;

Изображение монет BUǴY

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AQQÝ из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук;

Изображение монет AQQÝ

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BÚRKIT из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 500 штук;

Изображение монет BÚRKIT

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ÓMIR SHEJIRESI из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 7777 тенге, тиражом 500 штук;

Изображение монет ÓMIR SHEJIRESI

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KIIZ ÚI из серебра 925 пробы, массой 1000 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук;

Изображение монет KIIZ ÚI

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JETI QAZYNA из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук;

Изображение монет JETI QAZYNA из серебра

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JETI QAZYNA из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 25 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук;

Изображение монет JETI QAZYNA из золота

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Год тигра из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 21,87 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук.

Изображение монет Год тигра

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