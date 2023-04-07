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    Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики

    7 Апреля 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная задача Национального банка – обеспечение стабильности цен. Об этом заявил на брифинге председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная задача Национального банка – обеспечение стабильности цен. Для этого мы продолжим проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, которая будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и достижению целевых ориентиров в среднесрочной перспективе», - сказал Галымжан Пирматов.

    Следующее решение по базовой ставке, по его словам, будет принято по итогам очередного прогнозного раунда и объявлен 26 мая 2023 года в 12:00 часов по времени города Астана.

    Ранее сообщалось, что снижение уровня годовой инфляции отмечают в Нацбанке РК

    «В соответствии с траекторией прогноза Национального банка годовая инфляция в марте текущего года снизилась до 18,1%, в том числе благодаря выходу из расчетов высокой базы прошлого года. В структуре инфляции замедление зафиксировано по всем ее компонентам», - сказал Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика
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