Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная задача Национального банка – обеспечение стабильности цен. Об этом заявил на брифинге председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная задача Национального банка – обеспечение стабильности цен. Для этого мы продолжим проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, которая будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и достижению целевых ориентиров в среднесрочной перспективе», - сказал Галымжан Пирматов.

Следующее решение по базовой ставке, по его словам, будет принято по итогам очередного прогнозного раунда и объявлен 26 мая 2023 года в 12:00 часов по времени города Астана.

Ранее сообщалось, что снижение уровня годовой инфляции отмечают в Нацбанке РК

«В соответствии с траекторией прогноза Национального банка годовая инфляция в марте текущего года снизилась до 18,1%, в том числе благодаря выходу из расчетов высокой базы прошлого года. В структуре инфляции замедление зафиксировано по всем ее компонентам», - сказал Галымжан Пирматов.



