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    Нацбанк предупредил казахстанцев о мошеннических сайтах и приложениях

    13 Мая 2022, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данные сайты позиционируют себя программой, якобы разработанной Национальным банком для привлечения частных инвестиций. Некоторые из таких «программ» имеют и мобильные приложения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от «государственного золотовалютного запаса» или «национальных ресурсов Казахстана» в пользу участников программы. Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов.

    Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

    · Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

    · Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка «на государственных запасах»;

    · Отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Финансовые рынки»).

    В действительности, задача подобных фейковых сайтов – сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег.

    Национальный банк рекомендует игнорировать подобную рекламу, помечать данный контент как мошеннический, а если допущена утечка личной информации или хищение средств, то незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.

    Ранее сообщалось, что с начала года в столице зарегистрировано 800 интернет-мошенничеств, что составляет 24% от всех преступлений. За текущий период задержаны и привлечены к уголовной ответственности 25 интернет-мошенников, которые подозреваются в совершении двух и более эпизодов. Ими нанесен ущерб в сумме около 12 млн тенге.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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