Нацбанк объяснил укрепление тенге в феврале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долл. США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Укрепление курса связано в том числе с фактором «налогового периода» и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК», - сообщили в Нацбанке.

По данным финрегулятора, продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долл США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за февраль составили 590 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 226 млн долларов США или порядка 9% от общего объема рынка. Валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил», - пояснили в Нацбанке.

Как отметили в пресс-службе финрегулятора, в марте фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет.

«Предварительно, на основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, Национальным банком планируется продажа валюты в размере от 750 до 850 млн долларов США, в зависимости от тенговых поступлений. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США. В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - резюмировали в Нацбанке.



