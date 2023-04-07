Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По данным финрегулятора, инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1% в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года (1,3% м/м) в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9%. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6% в марте 2017-2021 гг.).

«Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды. Инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5% (в феврале – 14,2%). Факторами инфляционных ожиданий являются изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий. Внешняя инфляция остается высокой, несмотря на замедление. Мировые цены на продовольствие продолжили снижение, однако все еще находятся выше средних значений за последние пять лет. В США и в странах ЕС высокие цены на продукты питания и услуги продолжают поддерживать потребительскую инфляцию на высоких значениях. Риторика ФРС США и ЕЦБ, несмотря на возникшие проблемы в банковском секторе, остается достаточно жесткой. Более того, ЕЦБ ожидает, что инфляция останется высокой еще долгое время. В результате проблем в банковском секторе США и Европы, усиливших ожидание мировой рецессии и более слабого спроса на сырье, цены на нефть формируются ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 88 долл. США за баррель в среднем в 2023 году. Тем не менее поддержку нефти в этом году будет оказывать планируемое сокращение добычи странами, входящими в ОПЕК+, слабая нефтедобыча в России из-за санкций, а также дальнейшее восстановление Китая после открытия», - пояснили в Нацбанке.

Рост экономики соответствует прогнозу Национального банка 3,5-4,5% по итогам года. Так, экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3%. Сохраняется устойчивым внутренний спрос, о чем свидетельствует положительная динамика розничного товарооборота в результате реализации автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды.

Проинфляционные риски сохраняются и отчасти начинают реализовываться. Волатильные инфляционные ожидания свидетельствуют о повышенном проинфляционном фоне в стране. Сохраняется и отчасти начинает реализовываться риск возможного ускорения инфляции в результате роста цен на ранее регулируемые товары и услуги. Наряду с этим, существенный пересмотр расходов республиканского бюджета и временная приостановка использования бюджетного правила создает неопределенность и смещает баланс рисков в проинфляционную сторону. Несмотря на риски инфляции ввиду роста цен на ГСМ и регулируемые услуги ЖКХ, реформы назрели и призваны снизить накопленные дисбалансы в экономике в средне- и долгосрочной перспективе.

«В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях. При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам майского раунда 2023 года. В ходе прогнозного раунда будут проанализированы новые входящие данные, в том числе ожидаемая более полная информация о параметрах реформ ценообразования регулируемых услуг и ГСМ и их прямом и косвенном влиянии на инфляцию. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 26 мая 2023 года в 12:00 по времени Астаны», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.



