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    Наблюдатели от ШОС высоко оценили организацию выборов в Казахстане

    19 Марта 2023, 22:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель от Миссии наблюдателей ШОС Геннадий Семигин поделился своим мнением касательно выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Он отметил малое количество выездного голосования, что является доказательством того, что все находится под контролем наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сам процесс организации выборов находится на высоком уровне. Конечно, сейчас идет оживление политического процесса, особенно мандатные округа. Очень важно, что избиратели понимают, что выбирают конкретно этого кандидата на своей территории. Это серьезный плюс развития политической цели.

    По тысячи человек кандидатов на один мандатный округ о многом говорит и с точки зрения активности людей, и с точки зрения понимания избирателей. На выборах мы часто едем туда, куда нас не приглашают. Независимо, куда бы ты не поехал (избирательные участки, прим. ред.), везде высокий уровень организации. Количество выездного голосования на малом уровне. Это говорит о том, что люди, которые отвечают за выборы, не работают с выездными урнами. Все находится под контролем большого количества наблюдателей», - поделился Григорий Семигин.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ШОС Мажилис Выборы Выборы в Мажилис
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