Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Наблюдатели на избирательном участке в Москве не выявили каких-либо нарушений

    19 Марта 2023, 23:14

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Участники группы международных наблюдателей по голосованию на выборах в Мажилис Парламента РК по избирательному участку №265 при посольстве Казахстана в РФ не зафиксировали каких-либо нарушений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам международного наблюдателя от миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

    Андрея Брыксенкова, выборы проходят спокойно и демократично.

    «Небольшое отличие от выборов Президента - меньше участвует избирателей, но наверно связано с тем, что чувствуется стабильность курса развития Республики Казахстан. Поэтому люди считают, что все делается правильно. В этой связи не требуется особых усилий для изменений», - сказал наблюдатель.

    «Выборы - это зеркало отношения государства к его народу. Сегодняшнее волеизъявление организовано очень хорошо, достойно. Я рад, что у граждан Казахстана есть возможность проявить свои политические предпочтения», - резюмировал А. Брыксенков.

    По мнению международного наблюдателя от миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

    Марины Лапенко, выборы проходят в соответствии с международными стандартами и нормами, нарушений не выявлено. Обстановка доброжелательная, избиратели обеспечены всеми условиями для свободного волеизъявления.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Выборы Россия Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров