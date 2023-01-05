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    На здание департамента полиции Алматы совершено 27 нападений - Генпрокуратура РК

    5 Января 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 января 2022 года на здание департамента полиции города Алматы совершено 27 нападений. Такие данные приведены в специальном фильме «Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек», предоставленном Генпрокуратурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Генпрокуратуры, 5 января прошлого года нападающие пытались захватить управление полиции Ауэзовского и Алмалинского районов города Алматы и городской департамент полиции. На департамент полиции города Алматы организовано 27 нападений. Тем не менее, правоохранители сдерживали оборону с 0:00 до 5:00 утра.

    Кроме того, документальный фильм, в котором изложена хронология январских событий, также освещает вооруженные нападения в других регионах. Отмечается, что именно в этот день была попытка разгрома зданий местной полицейской службы и департамента полиции в Кызылорде. Через несколько часов надающие захватили департаменты полиции в Талдыкоргане, Таразе, а также Алматинской и Жамбылской областей.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Генпрокуратура Мажилис ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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