На юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 4,1 балла

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 18:40 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Тюркоглу. Очаг залегал на глубине 7 км.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов). По последним данным, число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше - 50 096. Пострадали 107 204 человека.



