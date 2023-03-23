На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, подземные толчки зафиксированы в 08:45 по местному времени.

Эпицентр находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 6,94 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов). По последним данным, число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше - 50 096. Пострадали 107 204 человека.

Сейсмическая активность отмечается в Центральной Азии.

В Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ночью ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана.

Также в Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение. В 5 часов 3 минуты произошло землетрясение в Кыргызстане.

В 6 часов 27 минут казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане.

В 7 часов 53 минуты на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение. В 9 часов 50 минут землетрясение магнитудой 4,4 балла зафиксировали в Таджикистане.

21 марта ночью в Алматы, Таразе и Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2-3 балла, что явилось отголоском сильного землетрясения в Афганистане.



