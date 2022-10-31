На выборы Президента РК аккредитованы 76 иностранных наблюдателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК проводит аккредитацию наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия института международных наблюдателей на внеочередные выборы Президента РК 22 сентября 2022 года, Центральная избирательная комиссия РК провела аккредитацию 76 наблюдателей от 4 международных организаций и 3 иностранных государств. По состоянию на 31 октября 2022 года, в Центральную избирательную комиссию из Министерства иностранных дел предложены на аккредитацию 63 наблюдателя от 4 международных организаций и 5 иностранных государств», – сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании Комиссии.

По его словам, от 4 международных организаций представлены для аккредитации 54 наблюдателя, в том числе: от СНГ – 31 наблюдатель; от Парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ – 10 наблюдателей; от Организации Исламского сотрудничества – 3 наблюдателя; от Парламентской Ассамблеи ОДКБ – 10 наблюдателей. От 5 иностранных государств предложены для аккредитации 9 кандидатур, в частности: из Армении 2; из Венгрии 2; из Молдовы 2; из России 2 и из Швеции 1 наблюдатель.

По мере поступления предложений для проведения аккредитации, сведения о наблюдателях обновляются.



