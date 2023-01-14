На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший премьер министр Чехии Андрей Бабиш лидирует в первом туре выборов президента страны. По предварительным данным, он набирает 37,8 % голосов избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На втором месте генерал армии в отставке Петр Павел с результатом 32,7 % голосов.

Остальные шесть претендентов на пост главы государства набрали от 4 % до 13 % голосов.

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов, который состоится через две недели, если по итогам подсчета 100 % бюллетеней ни один из них не наберет более половины голосов избирателей.

Как сообщалось ранее, в Чехии в пятницу начались президентские выборы, которые пройдут в два дня. Гражданам страны предстоит определить, кто из восьми кандидатов сменит на посту главы государства Милоша Земана.



