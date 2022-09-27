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    На восемь лет осудили экс-директора банка в Шымкенте

    27 Сентября 2022, 10:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приговором судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента частично отменен оправдательный приговор Аль-Фарабийского районного суда в отношении бывшего директора Южно-Казахстанского филиала АО «Цеснабанк» Кольбаева Н. и бывшего начальника отдела обслуживания физических лиц банка Садыковой А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

    Органами уголовного преследования они обвинялись в совершении хищений вверенного чужого имущества в особо крупном размере по шести эпизодам. Кольбаеву Н. и Садыковой А. вынесен обвинительный приговор по трем эпизодам хищения у потерпевших Исмаилова К., Абдраманова М. и Мырхалыковой К.

    Экс-директор Южно-Казахстанского филиала АО «Цеснабанк» осужден по статье 189 части 4 пункта 2) УК к лишению свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать руководящие должности в банковских и финансовых организациях сроком 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности. Бывший начальник отдела обслуживания физических лиц банка осуждена по статье 189 части 4 пункта 2) УК к лишению свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности в банковских и финансовых организациях сроком 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности. На основании статьи 74 УК исполнение приговора отсрочено до 5 лет до исполнения ее ребенком 14-летнего возраста.

    Исковое заявление АО «First Heartland Jusan Bank» удовлетворено частично, взысканы с осужденных в пользу банка солидарно 630 804 долларов и 9 029 295 тенге судебных издержек.

    Апелляционное постановление вступило в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Шымкент
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