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    На внеочередные выборы депутатов аккредитованы 111 международных наблюдателей – ЦИК РК

    27 Февраля 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 111 международных наблюдателей аккредитованы на внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенных на 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральная избирательная комиссия аккредитовала 111 наблюдателей из 14 иностранных государств и трех международных организаций», - сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

    Согласно озвученным данным, по состоянию на 27 февраля 2023 года Центральной избирательной комиссии рекомендовано от Министерства иностранных дел аккредитовать 52 наблюдателя из двух иностранных государств и трех международных организаций.

    Ранее сообщалось, что более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
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