На верфи в Эдинбурге завалилось на бок крупное судно: десятки пострадавших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 35 человек получили травмы в результате инцидента на верфи в Эдинбурге, где сильно накренилось крупное судно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Шотландская служба скорой помощи сообщила, что 23 человека доставлены в больницу, а 12 человек получили медицинскую помощь на месте инцидента в Имперском доке в районе Лейт. Научно-исследовательское судно RV Petrel (научное судно «Буревестник») частично выдвинулось из своей стоянки в сухом доке и завалилось на бок.

Людей попросили не посещать неотложную помощь в Эдинбургской королевской больнице (ERI) без острой необходимости.

На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что судно весом в 3 тысячи тонн накренено под углом 45 градусов.

Шотландская служба скорой помощи сообщила, что к месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, санитарная авиация, три бригады травматологов, группа специальных операций, три бригады парамедиков и машина для перевозки пациентов.

15 человек получили травмы и отправлены в больницы, еще 10 человек получили медицинскую помощь на месте. Береговая охрана направила к месту происшествия спасательные команды из Фишерроу, Южного Куинсферри и Кингхорна.

Шотландская пожарно-спасательная служба заявила, что направила четыре пожарные машины и несколько специалистов.76-метровый корабль ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену.

Судно было поставлено на долгосрочную стоянку в 2020 году из-за «оперативных проблем» во время пандемии ковида и с тех пор не использовалось.

До этого Petrel использовался для глубоководных поисков затонувших кораблей и военных захоронений в море, в том числе потерянного тяжелого крейсера времен Второй мировой войны USS Indianapolis, который обнаружили на глубине 5,5 км под водой.