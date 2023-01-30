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    На учете в полиции Петропавловска состоят 26 подростков

    30 Января 2023, 02:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские инициировали встречу с руководством организаций образования и представителями заинтересованных госорганов. Главным вопросом мероприятия стала подростковая преступность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в прошлом году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 27 материалов. На учете в полиции состоят 26 несовершеннолетних. За год подростки совершили 19 преступлений.

    Начальник отдела ювенальной полиции города Оналбек Абдикаримов сообщил, что в большинстве случаев причина детской преступности кроется в отсутствии контроля со стороны родителей, неблагополучной обстановке в семье.

    «Преподавательский состав учебных заведений не должен оставаться в стороне. Педагоги ежедневно тесно взаимодействует с подростками. Необходимо объединить усилия по оздоровлению семьи и укреплению семейных ценностей. В каждом случае важен индивидуальный подход», — подчеркнул Оналбек Абдикаримов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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