На учете в полиции Петропавловска состоят 26 подростков

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские инициировали встречу с руководством организаций образования и представителями заинтересованных госорганов. Главным вопросом мероприятия стала подростковая преступность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в прошлом году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 27 материалов. На учете в полиции состоят 26 несовершеннолетних. За год подростки совершили 19 преступлений.

Начальник отдела ювенальной полиции города Оналбек Абдикаримов сообщил, что в большинстве случаев причина детской преступности кроется в отсутствии контроля со стороны родителей, неблагополучной обстановке в семье.

«Преподавательский состав учебных заведений не должен оставаться в стороне. Педагоги ежедневно тесно взаимодействует с подростками. Необходимо объединить усилия по оздоровлению семьи и укреплению семейных ценностей. В каждом случае важен индивидуальный подход», — подчеркнул Оналбек Абдикаримов.



