Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский

    21 Октября 2021, 20:52

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, трагедия произошла около 05:00 на трассе Атырау-Уральск. Автомобиль «Toyota Ipsum» столкнулся с коровой и автомобилем «Lada Priora». В результате ДТП погиб участковый инспектор Махамбетского района, находившийся за рулём «Lada Priora». Ему было 29 лет.

    Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи