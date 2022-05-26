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    На трассе Актобе - Атырау - Астрахань в ДТП погибли три человека

    26 Мая 2022, 11:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На 490 километре трассы Актобе - Атырау - Астрахань в ДТП погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на трассе республиканского значения, связывающей Актобе с Атырау и Астраханью.

    По предварительным данным, в Макатском районе Атырауской области на 490 километре трассы водитель автомобиля Toyota Ipsum, 1985 года рождения, не справился с управлением и перевернулся. В результате водитель автомобиля и пассажиры, 1975 и 1968 года рождения, погибли на месте дорожного происшествия.

    «По факту гибели людей проводится расследование по статье 345 ч.4 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Транспорт МВД РК Регионы Общество
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