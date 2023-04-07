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    На ТЭЦ Экибастуза начали капитальный ремонт котлоагрегатов

    7 Апреля 2023, 15:26

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - К капитальному ремонту котлоагрегатов приступили на ТЭЦ в Экибастузе. Об этом передает МИА «Казнформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», для улучшения теплоснабжения города на станции запланировали масштабный ремонт, причем в максимально короткие сроки. На сегодняшний день часть основного оборудования уже вывели в ремонт.

    Подрядная организация ТОО «Берт» приступила к капитальному обновлению энергетического котлоагрегата №7 еще 16 февраля. К этому дню завершается демонтаж изношенных элементов котлоагрегата и вспомогательного оборудования.

    Генеральным подрядчиком по модернизации водогрейных котлоагрегатов №№ 11, 12, 13, 14, 15 будет ТОО «САЭМ-Павлодар». Работа начнется в соответствии с графиком. На станции готовят помещения для персонала подрядчика и склады для приёма оборудования и материалов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область ЖКХ Экибастуз ТЭЦ
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