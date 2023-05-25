На сколько увеличится товарооборот между Казахстаном и Турцией после упрощения таможенного контроля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис ратифицировал соглашение по упрощению таможенного контроля между Казахстаном и Турцией. О том, какие плюсы это даст нашим бизнесменам и кого коснется это соглашение, рассказал депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков в мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего это не просто упрощение, а цифровизация. Мы все привыкли к цифровизации в Казахстане. Решение любого вопроса в один клик становится для нас реалиями дня. Упрощение процедур – это когда за один раз заполняются все необходимые данные. Благодаря такому цифровому обмену, информация поступает в налоговые и таможенные органы наших стран. Сами посудите, когда делается экспорт, сначала мы заполняем все необходимые экспортные документы, а когда товар пересекает границу, принимающая сторона должна заполнить уже импортную таможенную декларацию. Отныне этого не будет. Такого рода обмен между нашими государствами начнет работать полноценно через полгода. Правительство, и, в частности, Министерство финансов берут эти полгода для того, чтобы в пилотном режиме отработать все необходимые процедуры», – сказал Ерлан Стамбеков.

По словам депутата, такой опыт уже есть с Китаем, Ираном, а также с Вьетнамом.

«Очень важно, что это соглашение содействует укреплению нашего товарооборота с Турцией, который на сегодняшний день составляет порядка 6,2 млрд долларов. И как сказал министр, надеемся, что благодаря введению данной нормы, процедуры товарооборота увеличится до 10 млрд», – подчеркнул Ерлан Стамбеков.

Депутат также остановился на том, как соглашение отразится на физических лицах, которые покупают товары для личного пользования.

«Если вы купили какие-то вещи или технику и везете для собственного пользования, то на вас эта процедура никаким образом не распространяется. Вы можете спокойно пересекать границу в рамках существующих регламентов и процедур. Но если вы везете товар для продажи, то в этом случае должны будете заполнить все необходимые документы. Если человек везет какое-то определенное количество, которое превышает нормы, то безусловно необходимо заполнить таможенную декларацию и т.д., поскольку это уже субъект предпринимательства», – добавил Ерлан Стамбеков.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля».



