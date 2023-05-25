Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    На сколько увеличится товарооборот между Казахстаном и Турцией после упрощения таможенного контроля

    25 Мая 2023, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис ратифицировал соглашение по упрощению таможенного контроля между Казахстаном и Турцией. О том, какие плюсы это даст нашим бизнесменам и кого коснется это соглашение, рассказал депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков в мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего это не просто упрощение, а цифровизация. Мы все привыкли к цифровизации в Казахстане. Решение любого вопроса в один клик становится для нас реалиями дня. Упрощение процедур – это когда за один раз заполняются все необходимые данные. Благодаря такому цифровому обмену, информация поступает в налоговые и таможенные органы наших стран. Сами посудите, когда делается экспорт, сначала мы заполняем все необходимые экспортные документы, а когда товар пересекает границу, принимающая сторона должна заполнить уже импортную таможенную декларацию. Отныне этого не будет. Такого рода обмен между нашими государствами начнет работать полноценно через полгода. Правительство, и, в частности, Министерство финансов берут эти полгода для того, чтобы в пилотном режиме отработать все необходимые процедуры», – сказал Ерлан Стамбеков.

    По словам депутата, такой опыт уже есть с Китаем, Ираном, а также с Вьетнамом.

    «Очень важно, что это соглашение содействует укреплению нашего товарооборота с Турцией, который на сегодняшний день составляет порядка 6,2 млрд долларов. И как сказал министр, надеемся, что благодаря введению данной нормы, процедуры товарооборота увеличится до 10 млрд», – подчеркнул Ерлан Стамбеков.

    Депутат также остановился на том, как соглашение отразится на физических лицах, которые покупают товары для личного пользования.

    «Если вы купили какие-то вещи или технику и везете для собственного пользования, то на вас эта процедура никаким образом не распространяется. Вы можете спокойно пересекать границу в рамках существующих регламентов и процедур. Но если вы везете товар для продажи, то в этом случае должны будете заполнить все необходимые документы. Если человек везет какое-то определенное количество, которое превышает нормы, то безусловно необходимо заполнить таможенную декларацию и т.д., поскольку это уже субъект предпринимательства», – добавил Ерлан Стамбеков.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля».

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Экономика JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 1,8 млн избирателей проголосовало за рубежом на выборах президента Турции
    Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз