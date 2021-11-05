На семь млн тенге оштрафованы за нарушения карантина жители ЗКО с «красным» статусом

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в первые дни ноября выявлено 24 нарушителя карантинных требований, которые должны были находиться на самоизоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге службы региональных коммуникаций, 21 человек имел «красный» статус по коронавирусу, то есть, заразившиеся. Еще 3 были в контакте с больными.

По словам М. Арыспаева, с 10 июня по статье 425 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК было составлено 159 протоколов в отношении людей с «красным» статусом, на них наложено штрафов на общую сумму 6 млн 927,875 тысячи тенге. С начала года подтвержден диагноз у 29 895 человек, из них 48% - в Уральске, 15% - в Байтерекском, 13% - в Борлинском районах. С 29 октября по 4 ноября, по сравнению с периодом 22-28 октября, показатель заболеваемости снизился на 3,4% – с 292 до 282.

Из числа заболевших в ноябре у 157 (50%) были симптомы ОРВИ, 38 человек (25%) проходили профилактический осмотр, 36 (23%) были в контакте с больными. У 4 (2%) были взяты пробы с целью эпидемиологического контроля.

В школах ЗКО за последние четыре дня выявлен коронавирус у 15 учеников и у 3 педагогов. Все они были в контакте с заболевшими в своих семьях. В средних специальных учебных заведениях заболел один, в вузах - три студента.

«В ноябре 105 человек пересекли государственную границу без справок. Из 127 водителей, выполняющих международные грузовые перевозки, и не имеющих справок, при проведении ПЦР-тестов у двух выявлен коронавирус», – сообщил М. Арыспаев.