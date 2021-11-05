Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    На семь млн тенге оштрафованы за нарушения карантина жители ЗКО с «красным» статусом

    5 Ноября 2021, 14:39

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в первые дни ноября выявлено 24 нарушителя карантинных требований, которые должны были находиться на самоизоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге службы региональных коммуникаций, 21 человек имел «красный» статус по коронавирусу, то есть, заразившиеся. Еще 3 были в контакте с больными.

    По словам М. Арыспаева, с 10 июня по статье 425 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК было составлено 159 протоколов в отношении людей с «красным» статусом, на них наложено штрафов на общую сумму 6 млн 927,875 тысячи тенге. С начала года подтвержден диагноз у 29 895 человек, из них 48% - в Уральске, 15% - в Байтерекском, 13% - в Борлинском районах. С 29 октября по 4 ноября, по сравнению с периодом 22-28 октября, показатель заболеваемости снизился на 3,4% – с 292 до 282.

    Из числа заболевших в ноябре у 157 (50%) были симптомы ОРВИ, 38 человек (25%) проходили профилактический осмотр, 36 (23%) были в контакте с больными. У 4 (2%) были взяты пробы с целью эпидемиологического контроля.

    В школах ЗКО за последние четыре дня выявлен коронавирус у 15 учеников и у 3 педагогов. Все они были в контакте с заболевшими в своих семьях. В средних специальных учебных заведениях заболел один, в вузах - три студента.

    «В ноябре 105 человек пересекли государственную границу без справок. Из 127 водителей, выполняющих международные грузовые перевозки, и не имеющих справок, при проведении ПЦР-тестов у двух выявлен коронавирус», – сообщил М. Арыспаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске