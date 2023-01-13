На ремонт ТЭЦ в Актобе направят 1,4 млрд тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В 2023 году Актобе ТЭЦ направит на ремонт оборудования 1,4 млрд тенге, в том числе около 900 млн тенге на капитальный ремонт. С состоянием одного из важнейших объектов жизнеобеспечения города ознакомился аким города Актобе Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Актобе ТЭЦ» снабжает город теплом и электроэнергией, являясь единственным источником централизованного теплоснабжения города.

Руководитель предприятия Бахтияр Избасаров сообщил, что отопительный сезон идет в штатном режиме, на этот год запланированы капитальный и текущий ремонт оборудования.

«На этот год Актобе ТЭЦ запланированы работы на 1,4 млрд тенге, в том числе капитальный ремонт 886 млн тенге, текущий - 516 млн тенге. Все оборудование в рабочем состоянии, персонал укомплектован. Оборудование станции работает в штатном режиме, сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет. В работе находятся 11 паровых и водогрейных котлов, в резерве 2 водогрейных котла», - сообщил он.





На станции, помимо ремонта, проводится обновление и замена устаревшего оборудования. ТЭЦ была построена в 1943 году. По словам Б. Избасарова, для обновления станции необходимы капитальные затраты. Постепенно проводится обновление оборудования - недавно была построена новая газотурбинная установка.

«На ТЭЦ идут пуско-наладочные работы на новое оборудование - это газотурбинная установка (ГТУ) и котел-утилизатор. Сейчас мы ждем подрядную организацию, которая должна наладить работу. ГТУ даст дополнительно на 50 процентов больше электрической мощности, сейчас у нас 118, а будет 175 МВт. Мы постепенно обновляем оборудование, вывели из эксплуатации котел 1940 года, вместо него вводим котел-утилизатор.





Из старого оборудования у нас есть котел 1943 года выпуска, но там из своего только барабан остался и каркас, остальные части полностью заменены и постоянно обновляются. Нормальный срок эксплуатации котла - 20 лет, а ему уже 80 лет. Поэтому мы постоянно проводим техдиагностирование котла. Специальная организация проводит экспертизу, дает срок продления эксплуатации на 4-5 лет. Барабан котла пока в норме, может работать и 100 лет», - сказал Ильдар Садыков.

Аким города поручил держать работу предприятия на особом контроле.





«Население должно бесперебойно обеспечиваться теплом и другими коммунальными благами. Также руководство предприятия должно решить вопросы повышения заработной платы инженеров, рабочих, обеспечения социальным пакетом и создания комфортных условий труда», - подчеркнул аким города.

На вопрос акима, готова ли ТЭЦ к аварийным ситуациям в связи с человеческим фактором, представители станции ответили, что постоянно проводится обучение сотрудников для действий во время возможных ЧС.

Фото: пресс службы акима города



