На реках трех регионов возможно повышение уровня воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам ДЗЗ спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана по состоянию на 13 апреля составляет 4 %, передает МИА «Казинформ».

Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Абайской областей.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега с 15 по 17 апреля в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях ожидается повышение уровня воды.

Реки, на которых возможно повышение уровня воды:

Туркестанская область:

р. Келес – Устье (на 14 апреля – 294 см, опасный уровень – 500 см);

р. Бадам – с. Караспан (на 14 апреля – 186 см, опасный уровень – 431 см);

р. Бугунь – аул Екпенды (на 14 апреля – 236 см, опасный уровень – 560 см);

р. Карашик – с. Хантаги (на 14 апреля – 192 см, опасный уровень – 350 см);

р. Боралдай – аул Боралдай (на 14 апреля – 209 см, опасный уровень – 380 см);

р. Каттабугунь – аул Жарыкбас (на 14 апреля 08 ч. – 260 см, опасный уровень – 536 см);

р. Шаян – в 3.3 км ниже устья р. Акбет (на 14 апреля – 118 см, опасный уровень – 260 см);

р. Арысь – железнодорожная станция Арысь (на 14 апреля – 310 см, опасный уровень – 849 см).

Алматинская область:

р.Узын Каргалы - п. Фабричный (на 14 апреля – 91 см, опасный уровень - 240 см);

р. Шарын - урочище Сарытогай (на 14 апреля - 122 см, опасный уровень - 762 см);

р.Талгар - г. Талгар (на 14 апреля – 274 см, опасный уровень - 368 см).

Жетысуская область:

р. Коктал - Плодоконсервный (на 14 апреля – 107 см, опасный уровень - 226 см).

При превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.



