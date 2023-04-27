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    На работы по коммунальному водоснабжению из бюджета выделено 280 млрд тенге

    27 Апреля 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году из бюджета страны на работы по водоснабжению выделено 280 млрд тенге. Об этом рассказал зампред комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городах Казахстана обеспечено водой 98,4% населения, в том числе ЗКО, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Жетысуская, Улытауская, Актюбинская, Алматинская области. Низкий уровень обеспечения населения питьевой водой в городах наблюдается в Жамбылской области (91,9%), Абайской (92,8)», - сказал Азимбек Пазылбекулы на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Также самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской области (80,4%), Акмолинской области (89,8%) и Северо-Казахстанской области (85%).

    «Как отметил Президент, «жители разных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре». Глава государства поручил усилить работу по устранению этого неравенства. В текущем году из республиканского бюджета на реализацию 402 проектов строительства и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения выделено 280 млрд тенге, в том числе 167 млрд тенге на реализацию 135 проектов в городах и 113 млрд тенге на реализацию 267 проектов в селах», — сказал представитель комитета.

    При этом средства выделяются преимущественно регионам с низкими показателями водообеспеченности.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    ЖКХ Строительство МИИР РК Вода
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