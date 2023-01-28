Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    На продбезопасность Африки выделят 30 миллиардов долларов

    28 Января 2023, 18:33

    ДАКАР. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - «Партнеры Африки по развитию» выделят финансирование в размере 30 млрд долларов с целью обеспечения продовольственной безопасности стран континента. Решение принято по итогам трехдневного саммита Feed Africa Summit в Дакаре, организованного Африканским банком развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Выступая на закрытии саммита, президент Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина сообщил о выделении 30 млрд долларов, которые будут направлены на развитие продовольственного сектора континента в течение последующих пяти лет.

    По его словам, 10 млрд долларов из этой суммы выделит Африканский банк развития.

    В работе саммита на тему: «Накормить Африку: продовольственная безопасность и устойчивость» приняли участие африканские лидеры, инвесторы частного сектора и страны - «партнеры по развитию».

    Главной темой обсуждений стал вопрос развития сельского хозяйства и продовольственного сектора в Африке, которая на сегодня сильно зависит от импорта.

    По данным Африканского банка развития, 249 млн из 828 млн человек, страдающих от голода в мире, живут на втором по величине континенте планеты - Африке. Это означает, что каждый пятый житель континента голодает.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Африка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    ВВП Узбекистана за 2022 год превысил 80 миллиардов долларов
    В Грузии начнется массовое производство военных дронов
    ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
    Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
    Популярное
    1 Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве
    2 Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе
    3 Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
    4 Туризм в Казахстане: перспективы развития
    5 В Павлодарской области изберут 189 депутатов маслихатов и одного мажилисмена
    Новости партнеров