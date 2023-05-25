На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов ответил на депутатский запрос о снижения пенсионного возраста многодетным женщинам, воспитывающих от 4-х детей – до 53 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. Возраст выхода на пенсию для женщин составляет 61 год. В связи с переходом к накопительной пенсионной системе с 1998 года льготы по раннему выходу на пенсию были отменены. В рамках Социального кодекса женщинам, родившим (удочерившим, усыновившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, и имеющим трудовой стаж до 1 января 1998 года сохранен ранний выход на пенсию по возрасту в 53 года. За стаж после 1 января 1998 года назначается накопительная пенсия при условии перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды.

«В трудовой стаж для назначения пенсионных выплат как солидарной, так и базовой пенсий засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности, а также другие социально-значимые периоды. Это позволяет женщинам, имеющим детей и не работавшим в связи с уходом за ними, не потерять в трудовом стаже», - написал в ответе на депутатский запрос.

По словам вице-министра, пенсионный возраст в 53 года с каждым годом становится все менее эффективным для многодетных матерей.

«Таким образом, солидарная пенсия женщинам, родившим (удочерившим, усыновившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, назначается при достижении 53 лет, а право на накопительную и базовую пенсии наступает в 61-летнем возрасте. Сегодня размеры солидарных пенсий для новых пенсионеров постепенно снижаются, что в свою очередь, должно компенсироваться возрастающими размерами накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов. С учетом изложенного, предоставление многодетным матерям, родившим 4-х детей, право раннего выхода на пенсию, не обеспечит им адекватный уровень пенсионного обеспечения», - добавил вице-премьер.